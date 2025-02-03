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18:39, 3 февраля 2025Забота о себе

Врач дал рекомендации по улучшению памяти и сохранению ясного ума до старости

Невролог Панков: Улучшить память помогут публичные выступления и изучение нового
Наталья Обрядина
Наталья Обрядина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Fizkes / Shutterstock / Fotodom

Недосып, травмы и стресс могут затруднить запоминание новой информации, однако улучшить память и сохранить ясный ум до старости поможет соблюдение нескольких простых правил. Их невролог медицинской компании «СберЗдоровье» Максим Панков озвучил «Ленте.ру».

По словам врача, чтобы лучше запоминать информацию, полезно на время отвлекаться и менять деятельность, когда возникает ощущение «перегрузки» памяти. Например, после 10-15 минут просмотра лекции можно сделать небольшой перерыв на разминку. Это поможет перезагрузить кратковременную память и продолжить нормально воспринимать новую информацию, объяснил доктор.

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Вторая рекомендация невролога — стараться чаще выступать публично и стремиться изучать что-нибудь новое. «Для лучшего запоминания информации лучше разбивать ее на части. Например, чтобы легче запомнить номер автомобиля, можно разбить его на две части, а чтобы запомнить список покупок, стоит объединить продукты в категории, допустим, помидоры и огурцы отнести к овощам, а йогурт и сметану — к молочным продуктам», — посоветовал он.

Помимо этого, Панков призвал осознанно подходить к потреблению информации.

Чтобы сохранить ясный ум, надо оградить себя от ненужной информации. К ней относится все, что можно считать информационным фастфудом, например, короткие видеоролики в соцсетях. Эта мера позволит избежать перегрузки кратковременной памяти

Максим Панков врач-невролог

Ранее исследователи из Института эпидемиологии и здравоохранения Лондонского университета Микаэла Блумберг и профессор Эндрю Стептоу назвали простой способ улучшить память. По их мнению, когнитивные способности улучшаются при помощи простой физической активности.

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