Врач дал рекомендации по улучшению памяти и сохранению ясного ума до старости

Невролог Панков: Улучшить память помогут публичные выступления и изучение нового

Недосып, травмы и стресс могут затруднить запоминание новой информации, однако улучшить память и сохранить ясный ум до старости поможет соблюдение нескольких простых правил. Их невролог медицинской компании «СберЗдоровье» Максим Панков озвучил «Ленте.ру».

По словам врача, чтобы лучше запоминать информацию, полезно на время отвлекаться и менять деятельность, когда возникает ощущение «перегрузки» памяти. Например, после 10-15 минут просмотра лекции можно сделать небольшой перерыв на разминку. Это поможет перезагрузить кратковременную память и продолжить нормально воспринимать новую информацию, объяснил доктор.

Вторая рекомендация невролога — стараться чаще выступать публично и стремиться изучать что-нибудь новое. «Для лучшего запоминания информации лучше разбивать ее на части. Например, чтобы легче запомнить номер автомобиля, можно разбить его на две части, а чтобы запомнить список покупок, стоит объединить продукты в категории, допустим, помидоры и огурцы отнести к овощам, а йогурт и сметану — к молочным продуктам», — посоветовал он.

Помимо этого, Панков призвал осознанно подходить к потреблению информации.

Чтобы сохранить ясный ум, надо оградить себя от ненужной информации. К ней относится все, что можно считать информационным фастфудом, например, короткие видеоролики в соцсетях. Эта мера позволит избежать перегрузки кратковременной памяти Максим Панков врач-невролог

Ранее исследователи из Института эпидемиологии и здравоохранения Лондонского университета Микаэла Блумберг и профессор Эндрю Стептоу назвали простой способ улучшить память. По их мнению, когнитивные способности улучшаются при помощи простой физической активности.