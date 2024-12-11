Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
11:28, 11 декабря 2024Забота о себе

Назван простой способ улучшить память

Daily Express: физическая активность улучшает память на 24 часа
Вера Владзиевская
Вера Владзиевская (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Shutterstock / Fotodom

Простая физическая активность улучшает память. Такой неожиданный способ активировать мозг назвали исследователи из Института эпидемиологии и здравоохранения Лондонского университета Микаэла Блумберг и профессор Эндрю Стептоу, пишет Daily Express.

Блумберг отметила, что когнитивные способности улучшаются после первой же тренировки. При этом, по ее словам, необязательно идти в тренажерный зал, чтобы почувствовать результат. «Умеренная или интенсивная активность означает все, что заставляет ваш пульс учащаться — это может быть быстрая ходьба, танцы или подъем на несколько лестничных пролетов. Это необязательно должны быть структурированные упражнения», — говорит она.

Блумберг добавила, что исследование, над которым она работала, показало, что улучшить память с помощью физической активности можно на срок до 24 часов. «Это намного дольше, чем считалось ранее», — уточнила эксперт.

Соавтор исследования Стептоу подтвердил, что их работа доказывает моментальную пользу спорта для мозга. Однако он подчеркнул, что на основании этих данных нельзя делать выводы о долгосрочном повышении умственных способностей после занятий спортом.

Материалы по теме:
Весь мир верит в пользу десяти тысяч шагов. Сколько на самом деле надо ходить, чтобы не толстеть и быть здоровым
Весь мир верит в пользу десяти тысяч шагов.Сколько на самом деле надо ходить, чтобы не толстеть и быть здоровым
24 апреля 2024
У меня высокий пульс. Это опасно? Какая частота сердцебиения считается нормой в разном возрасте. Отвечают специалисты
У меня высокий пульс. Это опасно?Какая частота сердцебиения считается нормой в разном возрасте. Отвечают специалисты
14 ноября 2022
Как повысить давление. Что делать, когда темнеет в глазах, кружится голова и трудно сосредоточиться? Отвечают специалисты
Как повысить давление.Что делать, когда темнеет в глазах, кружится голова и трудно сосредоточиться? Отвечают специалисты
24 ноября 2022

Ранее реабилитолог, спортивный врач Денис Кряжев рассказал, как быстро восстановиться после травмы. Чтобы восстановить кровоснабжение, снять отеки и воспаления он посоветовал начинать реабилитацию с первых дней.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      ВСУ ударили по Таганрогу дальнобойными баллистическими ракетами. Что известно о снарядах?

      Стало известно имя возможного оппонента Лукашенко на предстоящих выборах президента

      В России оценили рост экономики за пять лет

      В Москве решили отказаться от муляжей камер на дорогах

      Звезда «Слова пацана» ответил на критику прыщей на лице

      ФСБ задержала экс-замглавы корпорации развития российского региона по делу о коррупции

      Появились подробности смертельного ДТП с российским министром

      Трампа заподозрили в готовности разморозить активы Банка России

      Маск назвал безумием объем американского финансирования Украины

      Прятавшийся в чуме дезертир из Российской армии попал на видео

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше