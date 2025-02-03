Кандидат в президенты Польши обвинила Маска во вмешательстве в европейские выборы

Кандидат в президенты Польши Бежат: Маск вмешивается в европейские выборы

Американский предприниматель Илон Маск вмешивается в европейские выборы. В этом бизнесмена обвинила кандидат в президенты Польши от левых сил Магдалена Бежат, сообщает РИА Новости.

Политик заявила, что в руках Маска социальные сети стали «инструментом манипулирования европейскими публичными дебатами и всем избирательным процессом». «Илон Маск (...) открыто выступает против европейской демократии и не скрывает своих крайне правых взглядов. Одну руку он поднимает в римском приветствии, а другой пожимает руки крайне правым расистам в Германии», — сказала она.

По ее словам, Маск не должен диктовать европейцам, как должна выглядеть демократия. Она добавила, что необходим европейский закон, который «положит этому конец», уточнив, что сейчас в министерстве по цифровым технологиям вице-премьера Польши Кшиштофа Гавковского разрабатывается программа защиты выборов от цифровых угроз.

Ранее президент Польши Анджей Дуда высказался против отправки войск на Украину. Он отметил, что Варшава будет помогать Киеву и в дальнейшем, но ей необязательно размещать там свои войска.