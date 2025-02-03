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09:19, 3 февраля 2025Ценности

Кристен Стюарт пришла на показ фильма в прозрачном наряде без бюстгальтера

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Frazer Harrison / Getty Images

Американская актриса Кристен Стюарт пришла на показ фильма «Люби меня» в Лос-Анджелесе в откровенном наряде. Соответствующие кадры публикует Daily Mail.

34-летняя звезда серии фильмов «Сумерки» вышла на публику в черном прозрачном костюме Chanel, состоящем из свободных брюк и распахнутого книзу кардигана. При этом звезда отказалась от бюстгальтера. Вдобавок ей распустили волосы и нанесли мейкап с акцентом на глазах.

Ранее в январе Кристен Стюарт сменила имидж. Знаменитость продемонстрировала обновленную внешность с окрашенными в блонд волосами, которые уложила в высокий небрежный пучок.

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