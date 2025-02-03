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09:18, 3 февраля 2025Экономика

Влияние Ла-Ниньи на погоду оценили

Синоптик Вильфанд: Ла-Нинья не окажет значительного влияния на атмосферу
Виктория Клабукова

Фото: Чингаев Ярослав / АГН «Москва»

Природный феномен Ла-Нинья не окажет значительного влияния на состояние атмосферы. Об этом агентству ТАСС рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Явление Ла-Нинья, противоположное Эль-Ниньо, когда происходит понижение температуры в центральных и восточных акваториях Тихого океана, действительно сейчас выражено, но не очень интенсивно», — успокоил синоптик. По его словам, климатический процесс приведет лишь к небольшим отклонениям от нормы: температура понизится менее чем на градус. По оценкам метеорологов, Ла-Нинья продлится недолго и перейдет в нейтральную фазу уже в марте-апреле.

В то же время, по данным ученых Гавайского университета, за последний век явление Ла-Нинья, которое является противоположной фазой Эль-Ниньо, стало более частым и продолжительным. Некоторые продолжительные Ла-Нинья произошли после супер-Эль-Ниньо из-за массивного выброса тепла из верхних слоев океана, однако 2007, 2010 и 2020 годы эту статистику нарушают.

Ранее Вильфанд заявил, что 2025 год может войти в пятерку или даже тройку самых жарких на планете. Однако обновить температурный рекорд нынешнему году, вероятно, не удастся. «Но это пока такие расчеты, которые мне напоминают прогноз инфляции», — отшутился метеоролог.

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