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02:14, 3 февраля 2025Экономика

Мониторинговый комитет ОПЕК+ оценит состояние нефтяного рынка

Мониторинговый комитет ОПЕК+ 3 февраля оценит состояние рынка нефти
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Фото: Алексей Витвицкий / РИА Новости

Министерский мониторинговый комитет ОПЕК+ в понедельник, 3 февраля, на заседании в формате видеоконференции обсудит текущую ситуацию на рынке нефти. Об этом сообщает ТАСС.

По данным агентства, в этот раз запланирована только встреча министерского мониторинга ОПЕК+. В ходе них обычно обсуждается состояние нефтяного рынка и назначается рекомендация по дальнейшим действиям всего альянса ОПЕК+. Однако при необходимости комитет имеет право запросить общую министерскую встречу ОПЕК+.

30 января мировые цены на нефть продолжили снижаться на фоне сообщений о росте запасов в США и других новостей из этой страны. Стоимость барреля марки Brent опускалась ниже 75 долларов впервые с начала года.

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