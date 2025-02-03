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11:19, 3 февраля 2025Экономика

Москвичей предупредили о погоде в начале недели

Гидрометцентр: Снег и гололедица ожидаются в Москве в понедельник
Александра Качан (Редактор)

Фото: Патя Амирбекова / «Лента.ру»

В понедельник, 3 февраля, в Москве ожидаются легкий снег и гололедица. О погоде в начале недели жителям столицы рассказали специалисты Гидрометцентра, данные опубликованы на сайте.

Днем температура воздуха в городе задержится в районе от минус 1 до плюс 1 градуса. Ночью столбики термометров могут опуститься до минус 4 градусов. По области ожидается от минус 4 до плюс 1 градуса днем и до минус 7 градусов — ночью.

Прогнозы также предполагают южный и юго-западный ветер со скоростью три-восемь метров в секунду. Атмосферное давление достигнет 748-749 миллиметров ртутного столба.

Ранее стало известно, что 31 января в Москве был побит очередной тепловой рекорд. Температура на базовой метеостанции ВДНХ впервые в этот период достигла отметки в плюс 5,5 градуса.

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