На Западе заявили о невозможности победы Украины с самого начала конфликта

Орбан: Невозможность Украины победить в конфликте была очевидна с самого начала

С самого начала украинского конфликта было очевидно, что Киев не сможет одержать победу. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, его слова передает газета Neue Zürcher Zeitung.

«В феврале 2022 года мы совершили огромную ошибку. Нам стоило тогда немедленно изолировать конфликт, добиться прекращения огня и начать переговоры (...) С самого начала было очевидно, что Украина не сможет победить», — отметил глава венгерского правительства.

По словам Орбана, сегодня Киеву можно помочь «только прекращением боевых действий и заключением мира».

Ранее Орбан заявил, что украинский конфликт превратится в провал для Европейского союза, сравнимый с уходом из Афганистана для США, если не состоятся мирные переговоры. По его словам, нежелание европейских политиков вести переговоры с Россией является абсурдом.