Названо безопасное количество чипсов

Терапевт Чернышова: В месяц можно съедать примерно 60 граммов чипсов

Без вреда для здоровья можно съедать примерно 60-70 граммов чипсов в месяц, считает врач-терапевт Надежда Чернышова. Безопасную норму чипсов она назвала в беседе с aif.ru.

Первое, о чем предупредила врач: чипсы очень жирные и калорийные. По ее словам, каждые 100 грамм содержат 30 грамм жира и более 500 килокалорий.

Однако терапевт подчеркнула, что высокая калорийность — не самое страшное. Она пояснила, что чипсы готовят во фритюре при высоких температурах, из-за этого в них образуются опасные канцерогенные вещества. «Регулярное употребление чипсов может повысить риск развития онкологических заболеваний», — предупредила врач.

Кроме того, Чернышева отметила, что чипсы провоцируют повышение уровня холестерина, развитие атеросклероза и обострение хронических заболеваний желудочно-кишечного тракта, таких как гастрит, панкреатит и холецистит.

Терапевт указала, что без вреда для здоровья можно съедать один раз в месяц 60-70 грамм чипсов. Допустимо употреблять их и немного чаще, считает врач. «Каждая порция должна быть порядка 30 граммов. Ровно столько умещается на ладони взрослого человека», — заключила она.

Ранее врач-педиатр, нутрициолог, сооснователь Академии врачей UniProf Ирина Юзуп назвала самые полезные варианты завтраков. По ее словам, лучше всего для начала дня подойдут каши и яйца.