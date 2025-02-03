Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
20:26, 3 февраля 2025Забота о себе

Названо безопасное количество чипсов

Терапевт Чернышова: В месяц можно съедать примерно 60 граммов чипсов
Екатерина Улитина
Екатерина Улитина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Krakenimages.com / Shutterstock / Fotodom

Без вреда для здоровья можно съедать примерно 60-70 граммов чипсов в месяц, считает врач-терапевт Надежда Чернышова. Безопасную норму чипсов она назвала в беседе с aif.ru.

Первое, о чем предупредила врач: чипсы очень жирные и калорийные. По ее словам, каждые 100 грамм содержат 30 грамм жира и более 500 килокалорий.

Однако терапевт подчеркнула, что высокая калорийность — не самое страшное. Она пояснила, что чипсы готовят во фритюре при высоких температурах, из-за этого в них образуются опасные канцерогенные вещества. «Регулярное употребление чипсов может повысить риск развития онкологических заболеваний», — предупредила врач.

Материалы по теме:
Почему вегетарианство не всегда приносит пользу? Как сохранить здоровье без мяса и в чем плюсы и минусы такой диеты
Почему вегетарианство не всегда приносит пользу?Как сохранить здоровье без мяса и в чем плюсы и минусы такой диеты
11 сентября 2022
Питьевая диета: меню на 7 дней, особенности питьевой диеты
Питьевая диета:меню на 7 дней, особенности питьевой диеты
3 сентября 2022

Кроме того, Чернышева отметила, что чипсы провоцируют повышение уровня холестерина, развитие атеросклероза и обострение хронических заболеваний желудочно-кишечного тракта, таких как гастрит, панкреатит и холецистит.

Терапевт указала, что без вреда для здоровья можно съедать один раз в месяц 60-70 грамм чипсов. Допустимо употреблять их и немного чаще, считает врач. «Каждая порция должна быть порядка 30 граммов. Ровно столько умещается на ладони взрослого человека», — заключила она.

Ранее врач-педиатр, нутрициолог, сооснователь Академии врачей UniProf Ирина Юзуп назвала самые полезные варианты завтраков. По ее словам, лучше всего для начала дня подойдут каши и яйца.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Российские военные захватили новейшие снаряды для танков Leopard. Как они выглядят и на что способны?

      Телеведущая Лазарева раскрыла отношение к Пугачевой

      В Таллине подожгли второй украинский ресторан за неделю

      Продажи Москвичей обрушились

      Трое россиян похитили мужчину и вымогали у него миллион рублей

      Названо безопасное количество чипсов

      Назван самый продаваемый смартфон

      Объект промышленности поврежден в Днепропетровской области

      Истекающий кровью после атаки кенгуру мужчина выжил благодаря соседу

      Российская тревел-блогерша перечислила удивительные факты о Северной Корее

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше