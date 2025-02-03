Названы отличающие простуду от тяжелых заболеваний тревожные симптомы

Фармацевт Говинд: Одышка после простуды может указывать на серьезные заболевания

Фармацевт Торрун Говинд призвала обратиться к врачу, если симптомы простуды не проходят более трех недель. Тревожные сигналы, отличающие обычный грипп от тяжелых заболеваний, она назвала The Sun.

Говинд указала, что при простуде болеют в среднем семь дней. У людей с ослабленным иммунитетом и детей активная фаза болезни может продолжаться дольше — до двух недель. Но даже после выздоровления симптомы могут еще некоторое время сохраняться, предупредила фармацевт.

При этом Говинд отметила, что некоторые симптомы могут указывать на серьезные заболевания и требуют визита к врачу. Она посоветовала обратиться за медицинской помощью, если высокая температура держится дольше двух-трех дней в начале болезни. Также, по словам фармацевта, одышка, кашель и боль в груди, которые не проходят в течение трех недель, могут свидетельствовать о наличии более серьезных заболеваний, чем простуда.

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