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16:46, 3 февраля 2025Мир

Одна организация решила заморозить набор персонала из-за решения Трампа

ВОЗ решила заморозить набор персонала из-за решения Трампа выйти из организации
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Denis Balibouse / Reuters

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) решила заморозить набор персонала и сократить количество командировок из-за решения президента США Дональда Трампа выйти из международной структуры. Об этом заявил ее генеральный директор Тедрос Аданом Гебрейесус в ходе выступления, опубликованном в его аккаунте в социальной сети X.

«Заявление США обострило ситуацию, и мы немедленно объявили о комплексе мер, направленных на максимально возможную защиту нашей работы и персонала», — рассказал руководитель международной структуры.

При этом Гебрейесус уточнил, что речь не идет о наиболее важных и ответственных участках деятельности ВОЗ. На данный момент времени их не ожидает сокращение финансирования.

21 января Трамп подписал указ о выходе страны из ВОЗ. Причиной такого решения администрация американского лидера назвала «неправильное отношение к пандемии COVID-19» и другие глобальные кризисы в области здравоохранения. Кроме того, Трамп указал, что США «тратят слишком много денег» на деятельность данной структуры.

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