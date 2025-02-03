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18:36, 3 февраля 2025Экономика

Официальный курс доллара в России подняли на два рубля

Центробанк поднял официальный курс доллара в России на два рубля
Вячеслав Агапов

Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

Центральный банк России поднял официальный курс доллара на два рубля. Об этом сообщается на сайте регулятора.

На понедельник Центробанк устанавливал официальный курс американской валюты в размере 97,81 рубля. На вторник он увеличился до 99,94 рубля.

Аналогично вырос и официальный курс евро, однако для него прирост оказался не таким существенным. Регулятор поднял его со 102,13 до 102,49 рубля. Также вырос курс юаня, с 13,26 до 13,4 рубля.

Ранее ЦБ два дня подряд сохранял курс американской валюты. После прохождения пика налоговых платежей способность препятствовать ослаблению рубля объясняют ожиданиями улучшений в геополитике.

Эксперт «БКС Экспресс» Михаил Зельцер отметил, что в январе рубль был крепок, даже несмотря на введенные в начале месяца санкции против российской нефтянки. В среднем за месяц российская валюта выросла к корзине из доллара, евро и юаня на три процента.

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