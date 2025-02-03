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15:44, 3 февраля 2025Россия

В России отреагировали на желание Польши участвовать в переговорах по Украине

Депутат Журова: Россия может быть не против переговоров с Польшей
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Россия может быть не против переговоров с Польшей относительно восстановления добрососедских отношений, предположила первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова. Таким образом она отреагировала на желание страны участвовать в дискуссии по Украине.

Ранее президент Польши Анджей Дуда заявил о том, что Варшава должна быть приглашена за стол переговоров.

«Здесь в моем понимании должны решать Россия и Украина в первую очередь. Без Америки не обойтись, мы это понимаем, не потому, что мы без нее обойтись не можем, Украина без нее обойтись не может. Мы были готовы и напрямую переговоры вести, но мы же знаем, что [президент Украины Владимир] Зеленский запретил это законодательно и по крайней мере один из пунктов, который якобы предложил [президент США Дональд] Трамп был как раз про возобновление переговоров и снятие ограничений, которые Украина наложила на эти переговоры», — высказалась депутат.

Зеленский в интервью настаивал, чтобы в переговорах принимали участие европейские страны, сказала Журова. Она предположила, что Россия может быть не против, потому что граничит с некоторыми из них.

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«Самые активные, кто ввел санкции, закрыл границы — это как раз именно эти страны, но, если мы говорим про восстановление в том числе наших добрососедских отношений, это уже опосредованно связано с Украиной. Конечно, с этими странами так или иначе придется восстанавливать отношения, с той же Польшей, Финляндией, с кем у нас граница есть, поэтому в этом отношении, если мы говорим про какие-то еще взаимоотношения, опосредованно связанные с Украиной, но непосредственно связанные с нами и с этими странами, то да [переговоры возможны]», — поделилась парламентарий.

Ранее в пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) России заявили, что НАТО планирует искусственно заморозить конфликт на Украине, выдавая это за попытку начать диалог об урегулировании конфликта.

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