Погрузка в машину скорой помощи пострадавшего от взрыва жилом комплексе попала на видео

В Москве у жилого комплекса в машину скорой помощи заносят пострадавшего

В Москве у жилого комплекса в машину скорой помощи заносят пострадавшего. Об этом сообщает РБК.

На кадрах видно, как к жилому комплексу «Алые Паруса» подъезжает машина скорой помощи, а в соседнюю спасатели вместе с медиками заносят пострадавшего человека.

Взрыв в доме №77 на Авиационной улице прогремел в понедельник, 3 февраля. В результате случившегося пострадало остекление части здания, пять человек получили травмы.

Ранее сообщалось, что раскрыто состояние пострадавших при взрыве в элитном жилом комплексе Москвы.