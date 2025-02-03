Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
10:59, 3 февраля 2025Силовые структуры

Погрузка в машину скорой помощи пострадавшего от взрыва жилом комплексе попала на видео

В Москве у жилого комплекса в машину скорой помощи заносят пострадавшего
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

В Москве у жилого комплекса в машину скорой помощи заносят пострадавшего. Об этом сообщает РБК.

На кадрах видно, как к жилому комплексу «Алые Паруса» подъезжает машина скорой помощи, а в соседнюю спасатели вместе с медиками заносят пострадавшего человека.

Взрыв в доме №77 на Авиационной улице прогремел в понедельник, 3 февраля. В результате случившегося пострадало остекление части здания, пять человек получили травмы.

Ранее сообщалось, что раскрыто состояние пострадавших при взрыве в элитном жилом комплексе Москвы.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      В элитном московском ЖК «Алые Паруса» прогремел взрыв. Что известно о сработавшей бомбе и пострадавших?

      В России рекордно выросло потребление «кошачьей» рыбы

      Маск пообещал выпустить десятки тысяч роботов

      Пенсионер обворовал 63 дома и на украденные деньги угостил десятки незнакомцев суши

      В российской квартире снегом выбило окна

      Взрывотехники проверят другие помещения и прилегающую территорию ЖК «Алые паруса»

      В российском регионе осудили бывшего регионального министра транспорта за взяточничество

      Дочь актера Уилла Смита пришла на «Грэмми» без штанов

      Москвичей предупредили о погоде в начале недели

      Пострадавших при взрыве в элитном ЖК в Москве начали транспортировать в больницы

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше