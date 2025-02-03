Предотвращены воздушные удары ВСУ по двум регионам России

Минобороны России сообщило о двух сбитых в Белгородской и Курской областях БПЛА

Средствами противовоздушной обороны (ПВО) предотвращены удары Вооруженных сил Украины (ВСУ) по двум российским регионам. Об этом сообщило Минобороны России в Telegram.

Как уточнили в ведомстве, с 11:00 до 12:00 по московскому времени дежурные военные сбили по одному украинскому беспилотному летательному аппарату (БПЛА) над Белгородской и Курской областями. Информация о районах уничтожения дронов и возможных последствиях на земле не раскрывается.

Ранее Минобороны также отчиталось о перехвате двух беспилотников ВСУ в Белгородской области и еще одного — в Курской. Дроны сбиты в промежутке между 9:00 и 10:30 мск. Другие подробности не приводятся.

Кроме того, утром 3 февраля о попытке атаки ВСУ сообщил глава Дагестана Сергей Меликов. По его словам, беспилотники уничтожены в Каспийске. Согласно официальным данным, разрушений и пострадавших нет.