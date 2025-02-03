Производителей некоторых продуктов освободили от допвыплат ретейлерам

Правительство России: Производители яиц освобождаются от допвыплат ретейлерам

В России расширили список социально значимых продовольственных товаров, за приобретение которых производители не обязаны выплачивать вознаграждение ретейлерам, и включили в него яйца и сливочное масло. Об этом сообщается на сайте Правительства РФ.

Предполагается, что вследствие запрета на взимание такого вознаграждения производители получат возможность уменьшить затраты при поставках продукции в торговые сети. А сэкономленные таким образом деньги пойдут на модернизацию и расширение производства. В итоге, как считают в правительстве, принятое решение сработает на снижение цен для потребителей.

Ранее в Ассоциации компаний розничной торговли выяснили, что по итогам минувшего года средняя наценка на самые бюджетные социально значимые продукты питания в российских магазинах составила 5,7 процента. Речь идет хлебе, молоке, сливочном и подсолнечном масле, чае, макаронах, яйцах, курятине, крупах, соли, сахаре, муке, овощах, бананах, яблоках и прочем.