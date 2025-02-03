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16:32, 3 февраля 2025Экономика

Раскрыта причина разрушительных пожаров в США

World Weather Attribution: Глобальное потепление усилило пожары в США
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Jae C. Hong / AP

Ученые доказали, что глобальное потепление заметно усилило разрушительные пожары в США. Одну из причин стихийного бедствия раскрыли специалисты организации World Weather Attribution в своем исследовании.

По данным экспертов, изменение климата повысило риск возникновения пожаров на 35 процентов. Рост среднемировых температур уже превысил отметку в 1,3 градуса Цельсия по сравнению с доиндустриальным уровнем — на этом фоне погода стала более теплой и засушливой. Дополнительно возгорания усиливали мощные ветры.

Исследователи также отметили, что два предыдущих зимних сезона в США были влажными и поспособствовали активному росту растений — впоследствии они стали топливом для пожаров. По словам специалистов, пожароопасные засушливые условия в современном климате наступают каждые 17 лет. А без стремительного отказа от ископаемого топлива, использование которого дополнительно нагревает планету, вероятность новых возгораний в Калифорнии с каждым годом будет все выше.

Разрушительные лесные пожары вспыхнули в США 7 января. Площадь возгорания достигала 163 квадратных километра. Занимавший на тот момент пост президента США Джо Байден объявил в Калифорнии режим масштабного бедствия. Ущерб от возгораний превысил 350 миллионов долларов.

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