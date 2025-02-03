Раскрыты подробности роскошной свадьбы цыган из Великобритании

Mirror: Роскошная свадьба ирландских цыган в Лондоне обошлась в 17 млн рублей

Журналисты Mirror раскрыли новые подробности роскошной свадьбы ирландских кочевников из Великобритании. Материал опубликован на сайте издания.

Речь идет о церемонии 21-летней Луизы Дюрант и 22-летнего Билли Магуайра, чье торжество уже окрестили «самой дорогой свадьбой цыган в Великобритании». Праздник состоялся в отеле Dorchester в районе Мейфэр, где стоимость номера составляет 10 тысяч фунтов стерлингов (695 тысяч рублей). Всего на нем присутствовали 350 гостей.

Отмечается, что свадьба обошлась паре в 250 тысяч фунтов стерлингов (17,3 миллиона рублей). На размещенных кадрах видно, что столы присутствующих были украшены белыми цветами, а невесту сопровождали 12 подружек. Возлюбленные добирались до церкви, где проходило венчание, на белой карете.

В ноябре 2023 года организовавшая «свадьбу века» невеста раскрыла новые подробности торжества.