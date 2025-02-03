Россиянин сдал свой Mercedes в аренду и оказался под следствием

Москвич сдал Mercedes в аренду, нашел авто в Казахстане и попал под следствие

Житель Москвы сдал свой Mercedes в аренду, нашел авто в Казахстане и оказался под следствием. Об этом сообщило издание Baza в Telegram-канале.

Россиянин в октябре 2024 года разместил объявление о своей машине S-класса. Арендовать авто захотел один из знакомых жителя столицы. Мужчина в прошлом никогда не попадал в сомнительные истории и всегда возвращал арендованные транспортные средства.

Однако спустя месяц машина москвича исчезла. Хозяин решил сам провести расследование — он начал искать Mercedes по подаваемым сигналам и отслеживать места перемещения авто. Ему удалось разузнать, что машина уехала из Москвы в Волгоград. Арендатора задержали, он сознался, что продал авто незнакомцу. Полицейские вышли на след покупателя, им оказался житель Махачкалы.

Истинный владелец связался с дагестанцем. Тот начал уверять, что распродал элитное авто на запчасти. Мужчина не поверил этим словам, через соцсети он выяснил обратное. Знакомые махачкалинца пользовались Mercedes в личных целях, один из них часто ездил на иномарке в Казахстан.

Россиянин решил отправиться за машиной в другую страну. Он нашел свой Mercedes в Уральске у бильярдного клуба. После некоторых колебаний москвич открыл авто своим ключом и поехал домой. На таможне москвича во время проверки документов догнал «новый хозяин» машины. Он заявил об угоне.

Полиция арестовала Mercedes и отправила на штрафстоянку. В отношении москвича возбудили уголовное дело о самоуправстве и запретили ему выезжать из Казахстана.

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