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14:05, 3 февраля 2025Россия

Россиянина на инвалидной коляске привезли и бросили в подъезде дома

Ngs24.ru: В Красноярске мужчину с инвалидностью привезли и бросили в подъезде
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Unsplash

В Красноярске мужчину на инвалидной коляске привезли и бросили в подъезде дома на улице Королева. Об этом стало известно порталу Ngs24.ru.

Одна из собеседниц российского издания отметила, что мужчина живет у них уже третьи сутки. По ее версии, инвалида могла бросить некая владелица гостиницы, где мужчина находился последнее время.

«Он одет чисто, чему я была удивлена, от него не пахнет, но сейчас уже начнет, если трое суток сидит. Бутылка воды на батарее у него и все, какие-то пакетики», — поделилась женщина.

Россиянка отметила, что обратилась за помощью в полицию и социальные службы. Однако прибывшие оперативники и волонтеры отказались забирать больного мужчину.

Сам оказавшийся в затруднительном положении красноярец по имени Андрей рассказал, что потерял ноги два года назад — их пришлось ампутировать из-за болезни, связанной с закупоркой сосудов.

Ранее сообщалось, что в Москве женщина бросила ребенка-инвалида в столовой и ушла искать работу.

ЖЗЛ
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