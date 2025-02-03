Россиянина на инвалидной коляске привезли и бросили в подъезде дома

Ngs24.ru: В Красноярске мужчину с инвалидностью привезли и бросили в подъезде

В Красноярске мужчину на инвалидной коляске привезли и бросили в подъезде дома на улице Королева. Об этом стало известно порталу Ngs24.ru.

Одна из собеседниц российского издания отметила, что мужчина живет у них уже третьи сутки. По ее версии, инвалида могла бросить некая владелица гостиницы, где мужчина находился последнее время.

«Он одет чисто, чему я была удивлена, от него не пахнет, но сейчас уже начнет, если трое суток сидит. Бутылка воды на батарее у него и все, какие-то пакетики», — поделилась женщина.

Россиянка отметила, что обратилась за помощью в полицию и социальные службы. Однако прибывшие оперативники и волонтеры отказались забирать больного мужчину.

Сам оказавшийся в затруднительном положении красноярец по имени Андрей рассказал, что потерял ноги два года назад — их пришлось ампутировать из-за болезни, связанной с закупоркой сосудов.

Ранее сообщалось, что в Москве женщина бросила ребенка-инвалида в столовой и ушла искать работу.