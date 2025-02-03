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01:14, 3 февраля 2025Бывший СССР

Российский рядовой обнаружил скрытое передвижение техники ВСУ

Рядовой Бондаренко обнаружил скрытое передвижение техники ВСУ в зоне СВО
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Рядовой Российской армии Анатолий Бондаренко с помощью беспилотника обнаружил в зоне проведения специальной военной операции (СВО) скрытое передвижение техники Вооруженных сил Украины (ВСУ) и передал данные артиллеристам. Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на Минобороны России.

«В ходе ведения разведки при помощи БПЛА Анатолий Бондаренко обнаружил скрытное передвижение техники противника в направлении позиций российских войск и оперативно передал координаты артиллерийским расчетам. Получив координаты украинских боевиков, артиллеристы быстро и точно навели орудия на цель и открыли огонь по противнику», — сообщили в оборонном ведомстве.

Отмечается, что противник начал покидать свои позиции, а Бондаренко продолжал корректировать огонь артиллерии по отступающим силам ВСУ. В результате украинским бойцам не удалось скрыться.

Ранее сотрудник Центра перспективных беспилотных технологий «Рубикон» с позывным Лис сообщил, что подразделения ВСУ вблизи линии боевого соприкосновения по-прежнему остаются беззащитными против одного типа оружия Вооруженных сил (ВС) России — дронов с управлением через оптоволоконный кабель.

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