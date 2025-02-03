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18:31, 3 февраля 2025Силовые структуры

Сбежавший воспитанник российского соццентра напал на силовиков при задержании

В Петербурге воспитанник соццентра распылил полицейским в лицо газовый баллончик
Варвара Митина (редактор)

Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ

В Петербурге 14-летний воспитанник социального центра, который сбежал из учреждения и быстро был найден полицией, напал на силовиков при задержании. Об этом сообщает 78.ru.

Мальчик ушел из центра 25 января. Вечером 2 февраля правоохранители попытались задержать его на улице города, но подросток распылил им в лицо газовый баллончик. Тем не менее передали законным представителям, теперь решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Два сотрудника полиции получили химические ожоги. Врачи оказали им помощь.

Ранее в подмосковном Солнечногорске трое мужчин напали на прибывшего на вызов фельдшера скорой помощи и избили его.

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