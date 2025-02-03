Синоптики назвали причину странной погоды в российском регионе

Камчатгидромет: На Камчатке малоснежная зима из-за субтропического антициклона

В январе на Камчатке было аномально мало снега в результате влияния субтропического антициклона, который находился в районе экватора в Тихом океане. Об этом ТАСС рассказали синоптик Камчатгидромета.

Синоптики объяснили, что обычно субтропический максимум в районе экватора в Тихом океане увеличивается, тогда циклоны «подворачивают» в регион. При этом этой зимой циклон ведет себя «скромно» и атмосферные вихри обходят полуостров стороной, двигаясь в сторону Аляски.

Несмотря на нетипичную малоснежность, снег есть на юге полуострова, а также в центральных и западных районах края. Ожидается, что в феврале на Камчатке выдастся морозным и с небольшим количеством осадков.

Из-за малоснежной зимы в регионе работали не все горнолыжные базы. Из девяти горнолыжных склонов были доступны семь. Трассы для беговых лыж также имели недостаточное снежное покрытие.

Ранее руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов сообщил, что январь 2025 года стал самым теплым для большого количества городов России. Синоптик объяснил это присутствием в теплом секторе проходящих по северу — через побережье Евразии от Скандинавии на Таймыр — циклонов.