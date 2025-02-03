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23:20, 3 февраля 2025Мир

Трамп ответил на вопрос о возможном помиловании Сноудена

Трамп заявил о неготовности обсуждать возможность помилования Сноудена
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
Эдвард Сноуден

Эдвард Сноуден. Фото: Brendan Mcdermid / Reuters

Президент США Дональд Трамп заявил, что сейчас не готов обсуждать вопрос о возможности помилования экс-сотрудника Агентства национальной безопасности (АНБ) США Эдварда Сноудена, который получил убежище в России. Об этом пишет ТАСС.

Он ответил на вопрос журналиста о возможности помилования Сноудена. По словам Трампа, он не готов «прямо сейчас говорить об этом».

По его словам, мнения на эту тему отличаются. «Некоторые считают, что его следует помиловать. Некоторые говорят, что это было бы ужасно. Я не вмешиваюсь в это», — добавил он.

Ранее американский лидер признался, что не очень знаком с ситуацией, однако намерен серьезно изучить возможность помилования бывшего сотрудника АНБ.

В 2013 году Сноуден передал журналистам изданий The Guardian и The Washington Post документы, в которых говорилось о программе американских спецслужб по слежке как за гражданами США, так и за жителями других стран. Сноуден бежал из США и параллельно запросил политического убежища у нескольких десятков стран, в том числе у России.

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