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13:06, 3 февраля 2025Россия

Спасатели прекратили работу на месте взрыва в ЖК «Алые Паруса» в Москве

Спасатели прекратили работу на месте взрыва в ЖК на северо-западе Москвы
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Спасатели прекратили работу на месте взрыва в жилищном комплексе (ЖК) «Алые Паруса» на северо-западе Москвы. Об этом сообщили ТАСС в экстренных службах столицы.

Доступ на территорию элитного ЖК пока решили ограничить. Собеседник агентства отметил, что с места происшествия улетел вертолет санавиации.

Жильцы «Алых Парусов» могут пройти на территорию ЖК, однако пройти в квартиры им все еще не разрешили.

До этого разрушенный подъезд в жилом комплексе «Алые Паруса» сняли на видео. На кадры попали разрушенная мебель и следы крови на стенах в холле ЖК.

Еще раньше был обнародован список с данными пострадавших в элитном жилом комплексе на северо-западе Москвы. В нем приведены фамилии троих мужчин и одной женщины.

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