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12:57, 3 февраля 2025Силовые структуры

Последствия взрыва в московском ЖК «Алые Паруса» попали на видео

В сети появились кадры из разрушенного взрывом подъезда в ЖК «Алые Паруса»
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Кадр: Telegram-канал Zvezdanews

Разрушенный подъезд в жилом комплексе «Алые Паруса» попал на видео. Кадры публикует телеканал «Звезда» в своем Telegram-канале.

На кадрах видна разрушенная мебель и следы крови на станах. На месте работают правоохранители.

Взрыв в ЖК «Алые Паруса» прогремел утром в понедельник, 3 февраля. По предварительным данным, неизвестные заложили под потолком гранату или самодельное взрывное устройство. Мощность бомбы оценили в 300-400 граммов в тротиловом эквиваленте. В результате взрыва пострадало четыре человека, среди них президент Федерации бокса Донецкой народной республики (ДНР) и основатель батальона «Арбат» Армен Саркисян. Он находится в коме.

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