Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
15:34, 3 февраля 2025Наука и техника

США модернизируют антидроновый M-SHORAD из-за СВО

Army Recognition: США модернизируют комплекс ПВО M-SHORAD из-за СВО
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Nathan Howard / Reuters

Армия США планирует модернизировать комплексы противовоздушной обороны (ПВО) малой дальности Maneuver Short-Range Air Defense (M-SHORAD) на основе опыта специальной военной операции (СВО). Об этом пишет Army Recognition.

«Согласно отчету Конгресса США, опубликованному в январе 2025 года, армия США планирует адаптировать и усовершенствовать свою систему M-SHORAD, основываясь на ценных уроках продолжающегося конфликта на Украине», — говорится в публикации.

Отмечается, что широкое применение дронов в ходе СВО подчеркивает необходимость модернизации существующих систем ПВО. Военные хотят повысить эффективность M-SHORAD в качестве антидронового оружия. В частности, армию интересует эффективная защита от барражирующих боеприпасов.

Материалы по теме:
Самые опасные беспилотники: какими бывают современные дроны и почему за ними будущее войны?
Самые опасные беспилотники:какими бывают современные дроны и почему за ними будущее войны?
24 декабря 2022
Российский беспилотник «Ланцет»: характеристики и эффективность. Почему на Украине назвали «Ланцет» главной угрозой
Российский беспилотник «Ланцет»: характеристики и эффективность.Почему на Украине назвали «Ланцет» главной угрозой
9 августа 2023

Система M-SHORAD на шасси бронетранспортера Stryker несет боевой модуль с автоматической пушкой калибра 30 миллиметров, пулеметом, а также ракетами Stinger и Longbow Hellfire. Новую версию системы оснастят лазером мощностью 50 киловатт, который позволит снизить стоимость перехвата малоразмерных целей. Кроме того, в ходе модернизации существующих M-SHORAD пусковую установку для ракет Hellfire хотят заменить дополнительными ракетами Stinger.

В октябре 2024 года в США представили антидроновый комплекс Counter-Unmanned Aircraft System Directed Energy (C-UAS DE) на шасси Stryker. Машина получила лазер BlueHalo Locust мощностью 26 киловатт, автоматическую пушку XM914 калибра 30 миллиметров и ракеты калибра 70 миллиметров APKWS II с лазерным наведением.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Основатель батальона «Арбат», раненный при взрыве в Москве, скончался в реанимации. Он получил тяжелые ранения и лишился стопы

      Американцам предрекли «шоковую терапию» из-за решения Трампа

      В России заметно выросли продажи легковушек

      Жители российского села пожаловались на кипяточный потоп в домах

      Домохозяек призвали срочно положить в микроволновку лимон

      На Украине задержали торговцев «трофейного» оружия

      В России увеличили штрафы за продажу вейпов и сигарет детям

      Российские войска ударили по подземному бункеру ВСУ в Сумах

      Кайли Дженнер и Тимоти Шаламе вновь заметили на тайном свидании

      Вероятность нашествия насекомых в России из-за аномально теплой зимы оценили

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше