Стало известно об ударах по расположениям ВСУ в Харьковской области

ВС России нанесли удары по расположениям ВСУ в Харьковской области

Российские военные нанесли удары по Вооруженным силам Украины (ВСУ) в Харьковской области. Об этом сообщает Telegram-канал «Иди и смотри» со ссылкой на местного жителя.

«Удары пришлись на Богодуховский район, в частности [на поселок городского типа] Золочев», — сообщил собеседник канала.

Уточняется, что целями ударов Вооруженных сил (ВС) России были расположения украинской армии. Для поражения позиций ВСУ применялись беспилотные летательные аппараты (БПЛА) и корректируемые авиационные бомбы (КАБ).