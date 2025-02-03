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17:40, 3 февраля 2025Экономика

Торговые сети в Канаде стали убирать с полок американский алкоголь

CBC: В провинциях Канады стали избавляться от алкоголя из США в ответ на пошлины
Лилиана Набиуллина (редактор)

Фото: Carlos Osorio / Reuters

С полок магазинов в провинциях Канады стали убирать американский алкоголь. Ограничение стало ответом на пошлины в отношении канадских товаров, которые ранее ввел президент США Дональд Трамп, узнал телеканал CBC.

Избавиться от алкоголя, произведенного в Штатах, в частности, поручил глава крупнейшей канадской провинции Онтарио Даг Форд. Спиртные напитки из США там пропадут не только с полок, но и из каталогов, что затруднит заказ продукции ресторанами и магазинами.

Изымать американский алкоголь с полок государственных магазинов уже начали и в Британской Колумбии. Речь идет о напитках, произведенных в республиканских штатах, уточняет телеканал. Также там решили перестать закупать алкоголь у штатов, чьи губернаторы принадлежат к Республиканской партии США.

В Новой Шотландии, помимо отказа от продажи произведенного в Штатах спиртного, собираются прекратить заключать сделки с американскими партнерами.

Пошлины на товары из трех стран — Канады, Китая и Мексики — Трамп ввел своим указом на прошлой неделе. В силу они вступят во вторник, 4 февраля. Для товаров из Мексики и Канады новые тарифы составят 25 процентов, а на товары из КНР — 10 процентов. Комментируя нововведения, канадский премьер-министр Джастин Трюдо предупредил о «реальных последствиях» пошлин для США.

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