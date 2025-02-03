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16:52, 3 февраля 2025Экономика

Цены на жилье в Москве выросли до уровня Парижа и Лондона

Bloomberg: Цены на жилье в Москве выросли до уровня Парижа и Лондона
Александра Качан (Редактор)

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

Спрос на элитную недвижимость в Москве резко вырос, из-за этого цены на столичное жилье выросли на 21 процент и приблизились к показателям Парижа и Лондона. Об этом пишет агентство Bloomberg.

Элитная недвижимость в Москве переживает всплеск спроса на фоне международных санкций, которые побуждают состоятельных россиян инвестировать в отечественную собственность. Так, в 2024 году продажи элитных квартир стоимостью 1,95 миллиона рублей и более за «квадрат» выросли почти на 40 процентов.

«По всему миру закручивают гайки для людей с российским гражданством. Теперь всем ясно, что самое безопасное место для хранения капитала — это своя страна», — заявила основатель московского агентства элитной недвижимости Kalinka Ecosystem Екатерина Румянцева.

Управляющий партнер компании Intermark Дмитрий Халин добавил, что московские застройщики все чаще предлагают уникальные дорогие участки в элитных домах на фоне растущего интереса к дорогостоящему жилью с хорошими видами. Чаще всего покупателями элитной недвижимости становятся владельцы крупных промышленных компаний, топ-менеджеры, IT-специалисты, а также представители сферы шоу-бизнеса и спорта.

Ранее спрос на первичное элитное жилье в Подмосковье достиг рекордного за семь лет уровня. В 2024 году показатель на 21 процент превысил результат 2023 года.

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