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06:30, 3 февраля 2025Бывший СССР

Житель Селидово рассказал об убивавшем мирных жителей снайпере ВСУ

Снайпер ВСУ три дня убивал мирных жителей и прятался в жилых кварталах Селидово
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Снайпер ВСУ прятался в жилых кварталах города Селидово и три дня убивал мирных жителей. Об этом рассказал местный житель Александр Забелин.

«Щорса 10 и Щорса 8. Снайпер три дня убивал всех подряд. У меня друга убили. Ну, получается, Саню. Лепик с Жекой пошли к товарищу. И все, и их убили. Снайпер. Саня пошел помочь, ну, вытянуть тела, хоть захоронить. Его застрелили», — сообщил мужчина.

По словам других местных жителей, украинский снайпер прятался в заброшенных квартирах, чердаках и подвалах, откуда и вел огонь.

30 января советник главы ДНР Игорь Кимаковский сообщил, что ВСУ пытаются сдержать продвижение российских войск к северу от Селидово в Донецкой народной республике. Он также отметил, что в Великой Новоселке киевский режим обрек свою группировку на гибель. По его данным, после тех боев фактически перестала существовать одна из бригад ВСУ.

Ранее житель освобожденной Новогродовки в Донецкой народной республике сообщил, что бойцы Вооруженных сил Украины убивали мирных жителей.

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