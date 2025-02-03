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09:36, 3 февраля 2025Экономика

Прибыль каждого третьего крупного банка России упала

РБК: Треть банков России из топ-100 столкнулись с падением прибыли в 2024 году
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ

По итогам 2024 года с падением прибыли столкнулась треть российских банков из топ-100, хотя в целом сектор показал рекордную доходность. Об этом со ссылкой на отчеты кредитных организаций и собственные подсчеты сообщает РБК.

Такой результат оказался возможен в связи с тем, что 79 процентов прибыли (более 3 триллионов рублей) пришлось на три банка, а половину из этой суммы — 1,56 триллиона рублей по российским стандартам бухгалтерской отчетности (РСБУ) — обеспечил Сбер.

Чистая прибыль снизилась у трех банков из числа системно значимых — это Совкомбанк (минус 56 процентов, 42,8 миллиарда рублей), «ЮниКредит» (минус 30 процентов, 40,8 миллиарда рублей) и Московский кредитный банк (минус 25,8 процента, 31,9 миллиарда).

Если смотреть на остальные банки из первой сотни, то сильнее всего прибыль упала у «Солидарности» (в 18 раз, 0,1 миллиарда рублей), Экспобанка (в 6,9 раза, 2,2 миллиарда рублей) и банка «Реалист» (в 3,1 раза, 0,4 миллиарда рублей).

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Еще три банка зафиксировали убытки впервые — «Таврический» (минус 10,4 миллиарда рублей), «Приморье» (минус 1,8 миллиарда рублей) и «Международный финансовый клуб» (минус 1,7 миллиарда рублей). А пять структур стали убыточными второй год подряд — Уральский банк реконструкции и развития, санируемый им ВУЗ-банк, Яндекс Банк, «Ренессанс Кредит» и Инвестторгбанк (минус 6,3 миллиарда рублей), находящийся на санации у Транскапиталбанка.

Ряд банков не согласились с подсчетами и предложили дождаться оценок по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО).

Между тем среди государственных банков лучший результат по росту прибыли показал ВТБ — у него доход увеличился в 2,5 раза, до 610 миллиардов рублей. Другой банк с госучастием — Россельхозбанк — нарастил чистую прибыль в 2,3 раза, до 49,6 миллиарда рублей.

Ранее Центробанк сообщил, что прибыль российских банков в 2024 году составила 3,8 триллиона рублей без учета поступлений от дочерних банков, что на 0,5 триллиона больше, чем годом ранее.

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