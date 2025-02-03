В администрации Лукашенко подтвердили первый зарубежный визит белорусского лидера

Крутой: Первый зарубежный визит Лукашенко после переизбрания будет в Россию

Поездка в Россию станет первым зарубежным визитом президента Белоруссии Александра Лукашенко после переизбрания. Об этом сообщил глава администрации белорусского лидера Дмитрий Крутой, его слова приводит News.by.

«Первый визит президент уже сам анонсировал — это, безусловно, Российская Федерация и его переговоры с президентом России. Возможно, еще ряд сопутствующих мероприятий, сейчас мы их отрабатываем», — подтвердил Крутой.

Ранее президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с Лукашенко. Сообщается, что Путин поздравил белорусского лидера с убедительной победой на президентских выборах. Президенты сверили часы по актуальным вопросам двустороннего сотрудничества, обсудили международную тематику и график предстоящих контактов.

Позднее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что визита Лукашенко в РФ нет в графике. «Пока в графике еще нет этого визита», — ответил Песков на соответствующий вопрос.