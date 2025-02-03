В «Арбате» отреагировали на подрыв основателя батальона в «Алых Парусах»

«Арбат» о подрыве основателя батальона Саркисяна: Это невероятная утрата

В добровольческом подразделении «Арбат» отреагировали на подрыв его основателя Армена Саркисяна в Москве. Некролог размещен в Telegram-канале батальона.

3 февраля в московском жилом комплексе «Алые Паруса» прогремел взрыв. Его жертвами стал Саркисян и один из охранников.

«Он был человеком слова и дела, который никогда и никого не оставлял в беде, настоящим патриотом Родины», — так охарактеризовали Саркисяна в «Арбате». Смерть основателя батальона стала невосполнимой утратой для личного состава, добавили там.

Ранее были раскрыты планы основателя «Арбата» на 3 февраля. Саркисян собирался встретиться с врио министра Внутренних дел Донецкой народной республики Алексеем Диким, с которым поддерживал дружественные отношения. Проводить мужчину в холл собиралась его сожительница — Саркисян сумел уговорить ее остаться дома. Он неоднократно получал угрозы с Украины.