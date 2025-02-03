В Госдуме нашли способ сделать российские товары привлекательнее

В ГД захотели обязать маркетплейсы размещать на первых позициях товары из России

Первый замглавы фракции «Справедливая Россия — За правду» Дмитрий Гусев внес на рассмотрение в Госдуму законопроект, обязывающий отечественные маркетплейсы размещать на первых 15 позициях в своих каталогах российские товары. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление пресс-службы парламентария.

Авторы инициативы полагают, что подобная мера поможет нарастить долю российских производителей на внутреннем рынке и сделать их продукцию привлекательнее для массового потребителя. «Цель инициативы — дать преимущество российским производителям (перед иностранными конкурентами — прим. «Ленты.ру»)», — резюмировали в пресс-службе депутата.

Как ожидается, эта мера также повысит уровень занятости населения и налоговые поступления в федеральный бюджет. Кроме того, повышение реализации российской продукции, как отмечают в ГД, поспособствует активному развитию различных секторов национальной экономики. «Сначала нашим, потом вашим. Так должны работать онлайн-витрины», — заключил Гусев.

Ранее депутаты ГД одобрили поправки в закон «О защите прав потребителей» и ужесточили правила работы российских маркетплейсов. Парламентарии обязали торговые онлайн-площадки подтверждать качество размещаемых товаров. С 2025 года пользователям также станет доступна ссылка на государственный реестр сертификатов соответствия в описании продукции. Поводом для внесения соответствующих изменений послужили большие объемы контрафактных товаров.