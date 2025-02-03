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10:31, 3 февраля 2025Мир

В КНДР ответили на слова главы Госдепа о стране-изгое

ЦТАК: МИД КНДР осудил заявление госсекретаря США Рубио о стране-изгое
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: KCNA / Reuters

МИД КНДР решительно осуждает заявление госсекретаря США Марко Рубио, назвавшего страну изгоем. Об этом сообщает северокорейское Центрального телеграфного агентства Кореи (ЦТАК), передает ТАСС.

«МИД КНДР считает враждебные слова госсекретаря США, пытающегося как попало подорвать имидж суверенного государства, серьезной политической провокацией», — указали в министерстве.

Внешнеполитическое ведомство оценило слова главы Госдепа как оскорбление и «низменный и неблагоразумный вздор».

Ранее лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что конфронтация Пхеньяна с «враждебно настроенными странами неизбежна».

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