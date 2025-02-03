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13:54, 3 февраля 2025Россия

В Курской области раскрыли последствия атак ВСУ за последние месяцы

Чепик: В Курской области за последние месяцы пострадали около сотни домов
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)
СюжетАтаки ВСУ на Курскую область

Фото: Yevhenii Zavhorodnii / Reuters

В Курской области с декабря 2024 года пострадали около сотни домов. Последствия атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) за последние месяцы раскрыл врио зампредседателя правительства приграничного региона Александр Чепик, передает РИА Новости.

По данным чиновника, повреждения получили 95 частных домовладений и 21 многоквартирный дом.

«Работы по окнам в жилом секторе завершены в полном объеме. За неделю с 26 января по 2 февраля восстановлены девять кровель частных домов и двух многоквартирных домов. Восстановлены 613 погонных метров ограждающих конструкций заборов из профлиста», — описал он ход восстановительных работ в регионе.

Чепик также уточнил, что поступило два обращения собственников частных домов, которые заявили о повреждениях крыш в Рыльске. «Строительные бригады приступили к восстановлению, срок завершения — до 5 февраля», — заверил врио зампредседателя областного правительства.

Ранее врио главы Курской области Александр Хинштейн отчитал врио министра по восстановлению и развитию региона Алексея Карнаушко за озвученную им сумму ущерба, который нанесли ВСУ приграничью, подчеркнув, что до окончания боев рано давать оценки.

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