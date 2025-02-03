В Мариуполе утвердили новый герб и флаг города

Моргун: В Мариуполе утвердили новый герб и флаг города

В Мариуполе утвердили новый герб и флаг города, о чем сообщил врио главы городского округа Олег Моргун. Новые официальные символы накануне утвердили депутаты горсовета.

По словам мэра, бело-синий цвет герба обозначает расположение Мариуполя на берегу Азовского моря, а также исторические особенности основания города в конце XVIII века греческими переселенцами. Серебряный цвет верхней половины герба также символизирует металлургию как одну из экономических основ города.

Якорь же символизирует, что Мариуполь является важным морским портом, но, кроме этого, в нем соединяется «геральдическая история двух ранее использовавшихся гербов города», пояснил Моргун.

Он уточнил также, что символы разработаны профильными специалистами на основании ранее существовавших гербов города.

Ранее в московском районе Кузьминки собрались изменить сине-желтый герб с лебедями. Новый вариант отличается изображением красного полотенца, а также тем, что лебеди на нем прорисованы более детально.