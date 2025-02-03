В Москве не захотели поддерживать девелоперов

В столице не увидели необходимости в поддержке девелоперов

Необходимости в поддержке столичных девелоперов в настоящее время нет, заявил РИА Новости заммэра Москвы по градостроительной политике и строительству Владимир Ефимов.

По его словам, чтобы определить необходимость дальнейших мер, нужно «посмотреть, как мы пройдем первый и второй квартал» 2025 года. Он добавил, что контактирует с федеральными коллегами по вопросу рынка жилья. Управленческие решения будут приняты при необходимости, отметил Ефимов.

Он добавил, что в настоящее время не видит снижения активности инвесторов с точки зрения запросов на принятие градостроительных решений ни по офисным объектам, ни по жилым домам. Это говорит об отсутствии сложностей в сфере.

Ранее эксперты посоветовали россиянам не ждать снижения цен на новостройки в ближайшем будущем. По словам специалистов, в ближайшее время цены на новые квартиры в стране останутся стабильными или будут повышаться умеренными темпами.