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20:00, 3 февраля 2025Спорт

В НХЛ высказались о допуске сборной России на международные турниры

В НХЛ заявили, что ждут результатов заседания IIHF по вопросу допуска России
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)
Билл Дэйли

Билл Дэйли . Фото: Charles Krupa / AP

Заместитель комиссара Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Билл Дэйли высказался о допуске сборной России на международные турниры. Его слова приводит РИА Новости.

Дэйли заявил, что руководство лиги ожидает результатов заседания совета Международной федерации хоккея (IIHF) по вопросу статуса России в сезоне-2025/2026. «Ожидаем ли мы, что Россию допустят до Олимпийских игр? От нас ничего не зависит», — добавил он.

Ранее IIHF объявила, что 3-4 февраля рассмотрит вопрос о допуске сборной России к Олимпийским играм 2026 года в Италии. В случае положительного решения российская команда сыграет с США, Словакией и Латвией в группе С.

IIHF продлила отстранение сборных России и Белоруссии на сезон-2024/2025. Впервые ограничения были введены в феврале 2022-го.

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