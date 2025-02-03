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07:41, 3 февраля 2025Экономика

В Польше нашли способ ответить на пошлины Трампа

Туск: Польша противопоставит тарифам Трампа высокий экономический рост
Кирилл Луцюк

Фото: Petrov Sergey / news.ru / Global Look Press

К планам президента США Дональда Трампа ввести пошлины на европейский импорт следует относиться с беспокойством, но без страха. Об этом заявил глава польского правительства Дональд Туск. Его процитировало агентство «Прайм».

По его словам, Польша может противопоставить такой политике Белого дома свой высокий экономический рост, который Туск охарактеризовал как «рекордный» и «действительно динамичный».

«Мы готовы на разные сценарии. Без страха, но рассудительно», — заверил Туск.

Ранее в Еврокомиссии заявили, что пока не знают о дополнительных пошлинах США на европейские товары. Там подчеркнули, что Брюссель хочет укреплять отношения с Вашингтоном, но готов ответить собственными тарифами, на те, которыми грозит ЕС Белый дом.

В свою очередь, премьер-министр Финляндии Петтери Орпо заявил, что его страна обеспокоена возможными пошлинами со стороны США в отношении товаров из Европейского союза (ЕС).

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