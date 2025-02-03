В Раде представителя Украины в Совбезе ООН назвали неадекватом

Нардеп Дубинский назвал неадекватом представителя Украины в Совбезе ООН Кислицу

Постоянный представитель Украины в Совете Безопасности Организации Объединенных Наций (ООН) Сергей Кислица неадекватен. Так дипломата в своем Telegram-канале назвал депутат Верховной Рады Александр Дубинский из-за игнорирования проблемы пыточных тюрем в Киеве.

В посте парламентарий разместил копию ответа Кислицы на обращение по поводу пыточных тюрем Службы безопасности Украины (СБУ). Как следует из текста документа, украинский представитель не стал обсуждать проблему в Совбезе ООН и перенаправил обращение в Государственное бюро расследований.

«Если вам были нужны доказательства, что постоянный представитель Украины в Совбезе ООН Кислица — неадекват, то вот они», — говорится в публикации нардепа.

Дубинский отправил материалы о тайных тюрьмах СБУ в ООН 23 января 2025 года. Тогда он выразил уверенность, что предполагаемых организаторов пыточных тюрем ожидает судебный процесс наподобие Гаагского трибунала.