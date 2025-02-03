В России объяснили недовольство Киева предполагаемым планом Трампа по Украине

Депутат Чепа: Зеленский недоволен планом Трампа из-за страха перед выборами

Предполагаемый план нового президента США Дональда Трампа по урегулированию украинского конфликта, основанный на проведении выборов на Украине, вызывает недовольство в Киеве из-за опасений действующего главы страны Владимира Зеленского, заявил в разговоре с «Лентой.ру» депутат Госдумы России Алексей Чепа. Он объяснил, что Зеленский боится проиграть выборы.

«Любая война заканчивается переговорами. Но мирные соглашения подписывает легитимная сторона, а Зеленский свою легитимность утратил, что вызывает соответствующие проблемы и риски исполнения подписанных договоренностей. Об этом неоднократно заявляла российская сторона», — напомнил политик.

Он добавил, что президент России Владимир Путин также указывал на то, что не готов вести переговоры с Зеленским. При этом Россия могла бы выделить переговорщика, который сможет общаться с действующим украинским лидером, но без подписания соглашений.

«Это наглядно говорит об отсутствии легитимности. И Трамп, понимая ситуацию, тоже говорит о проведении выборов на Украине как об обязательном шаге для урегулирования конфликта. И понятно, что для Зеленского это огромная проблема — он боится выборов. Отсюда и недовольство Киева планом Трампа», — заключил Чепа.

Ранее советник президента Украины Дмитрий Литвин заявил, что план администрации Трампа по урегулированию конфликта провалится, если будет состоять лишь из пунктов о прекращении огня и требований от Киева провести выборы. До этого спецпосланник Трампа по Украине Кит Келлог сообщил, что США считают необходимым проведение выборов на Украине, возможно, к концу 2025 года.