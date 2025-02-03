В ЦИК Белоруссии прокомментировали реакцию Запада на выборы президента

Глава ЦИК Белоруссии Карпенко: Запад не волнует законность выборов президента

Запад волнует не законность выборов президента Белоруссии, а правильный результат. Реакцию Европейского союза на прошедшее голосование прокомментировал глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) республики Игорь Карпенко, передает БелТА.

«Их волнует не сам процесс, не его соответствие национальному избирательному законодательству — их волнует результат. Вот если будет результат тот, который им нужен, (...) тогда будет соответствующая позитивная оценка», — заявил чиновник.

Он добавил, что реакция на закрытие оппозиционных СМИ и организаций также связана с желанием Запада вмешиваться в политические процессы в Белоруссии.

Итоги выборов президента Белоруссии были подведены 27 января. Александр Лукашенко победил на выборах, набрав более пяти миллионов голосов.