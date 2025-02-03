Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
16:30, 3 февраля 2025Бывший СССР

В ЦИК Белоруссии прокомментировали реакцию Запада на выборы президента

Глава ЦИК Белоруссии Карпенко: Запад не волнует законность выборов президента
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)
Игорь Карпенко

Игорь Карпенко. Фото: Кристина Кормилицына / РИА Новости

Запад волнует не законность выборов президента Белоруссии, а правильный результат. Реакцию Европейского союза на прошедшее голосование прокомментировал глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) республики Игорь Карпенко, передает БелТА.

«Их волнует не сам процесс, не его соответствие национальному избирательному законодательству — их волнует результат. Вот если будет результат тот, который им нужен, (...) тогда будет соответствующая позитивная оценка», — заявил чиновник.

Он добавил, что реакция на закрытие оппозиционных СМИ и организаций также связана с желанием Запада вмешиваться в политические процессы в Белоруссии.

Итоги выборов президента Белоруссии были подведены 27 января. Александр Лукашенко победил на выборах, набрав более пяти миллионов голосов.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Основатель батальона «Арбат» скончался в реанимации после взрыва в «Алых Парусах». Он получил тяжелые ранения и лишился стопы

      Москвич забаррикадировался в квартире и пригрозил выбросить из окна младенца

      Перевозки по железной дороге в России упали

      Врач назвала способы избавиться от запаха старости

      Стали известны подробности операции Азербайджана на границе с Россией

      Пьяный турист помочился в зале прилета аэропорта Таиланда

      Москвичей предупредили о рекордно высоком давлении

      Названы способы защититься от мошенничества в популярной онлайн-игре

      Россиянам объяснили необходимость ужесточения наказания за несообщение данных в военкомат

      Швеция установила причину обрыва подводного кабеля

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше