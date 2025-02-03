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17:32, 3 февраля 2025Забота о себе

Врач назвала способы избавиться от запаха старости

Дерматолог Филева: От запаха старости могут помочь избавиться фрукты
Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: freepik / Freepik

Одна из основных причин, по которым появляется «запах старости» — изменения в коже, рассказала дерматолог Александра Филева. Способы избавиться от запаха она назвала в беседе с изданием «Доктор Питер».

По словам Филевой, с возрастом кожатеряет способность вырабатывать достаточное количество кожного сала, а процесс обновления клеток замедляется. «Это приводит к накоплению окисленных веществ, таких как 2-ноненаль. Именно это соединение — продукт окисления жирных кислот омега-7 — и обладает характерным восковым запахом», — отметила она. Кроме того, в пожилом возрасте усиливаются процессы окисления жиров, что приводит к образованию соединений с выраженным запахом. Запах тела также может меняться из-за сахарного диабета, болезней почек, печени, дыхательной системы и приема некоторых лекарств, добавила врач.

Чтобы бороться с запахом, Филева призвала добавить в рацион больше свежих овощей, фруктов, в первую очередь цитрусовых, ягод — они содержат большое количество антиоксидантов и помогают снизить скорость окислительных процессов.

Вважно, чтобы рацион был сбалансированный и полноценный. Диета должна включать продукты, богатые белком (нежирное мясо, рыба, молочные продукты, яйца), полезными жирными кислотами (орехи, семена, растительные масла). Сбалансированное питание имеет огромное значение для нормального функционирования организма

Александра Филевадерматолог

От жирных, жареных блюд, фастфуда, а также продуктов, содержащих большое количество консервантов, врач призвала отказаться — они, по ее словам, способны активизировать деятельность потовых и сальных желез, а микробы, расщепляя жиры на поверхности кожи, образуют неприятно пахнущие вещества.

Филева обратила внимание на то, что запах может появиться из-за недостаточной гигиены пожилого человека — он реже принимает душ из-за физической слабости или страха упасть в ванной комнате. Она предложила адаптировать помещение под нужды пожилого человека: положить противоскользящие коврики и установить поручни, а также табурет в душевой.

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Если запах старости появился в доме пожилого человека, важно проверить, получает ли он достаточно поддержки и помощи. Возможно, он не знает о том, как важно поддерживать рациональное питание, или не имеет достаточно сил, чтобы ухаживать за собой и домом. Забота и внимание со стороны близких могут существенно улучшить качество жизни и уменьшить дискомфорт

Александра Филевадерматолог

Ранее невролог Наталия Глотова предупредила, что перенесенный коронавирус может вызвать старение мозга. Врач отметила, что такие последствия возможны даже после легкой формы заболевания.

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