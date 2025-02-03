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10:24, 3 февраля 2025Экономика

Запасы газа в европейских хранилищах приблизились к 50 процентам

GIE: Запасы газа в европейских подземных хранилищах упали до 53,11 процента
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Jennifer Gauthier / Reuters

К началу февраля 2025 года совокупные запасы топлива в подземных хранилищах газа (ПХГ) европейских стран опустились примерно до 53 процентов от их суммарной вместимости. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные Ассоциации операторов газовой инфраструктуры Европы (Gas Infrastructure Europe, GIE).

Отбор газа в регионе в субботу, 1 февраля, составил 557 миллионов кубометров, а закачка снизилась до 28 миллионов. На этом фоне запасы топлива в местных ПХГ опустились до отметки в 53,11 процента. Достигнутый результат оказался на 7,03 процентного пункта ниже в сравнении со средним значением на эту дату за последние пять лет.

С начала нынешнего отопительного сезона из европейских ПХГ отобрали в общей сложности более 49,5 миллиарда кубометров. Несмотря на высокие темпы отбора, текущая ситуация с топливом в регионе далека от кризисной. Совокупные запасы газа в странах Евросоюза в настоящее время остаются четвертыми максимальными для начала февраля за все время статистических наблюдений и составляют менее 59 миллиардов кубометров.

При этом в некоторых странах ЕС уровень запасов газа в местных ПХГ опустился ниже 50 процентов еще в середине января. Так, во Франции к тому времени показатель сократился до 49,24 процента, в Хорватии — до 47,74 процента. Наименьший уровень заполненности тогда был зафиксирован в Нидерландах (47,58 процента), а наибольший — в Португалии (близко к 100 процентам), Швеции (88,04 процента) и Испании (77,48 процента).

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