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23:07, 3 февраля 2025Бывший СССР

Зеленскому предрекли месть демократов после слов о финансовой помощи со стороны США

Экс-депутат Олейник: Зеленскому грозит месть демократов после слов о помощи США
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Ukraine Presidence / Globallookpress.com

Бывший депутат Верховной Рады Владимир Олейник в интервью изданию «Абзац» предрек президенту Украины Владимиру Зеленскому последствия и месть американских демократов после слов о финансовой помощи со стороны США.

Ранее украинский лидер опроверг данные о сумме выделенных Украине властями США средств. Зеленский подчеркнул, что «не знает, где все эти деньги», а Киев получил от Вашингтона только 75 миллиардов долларов.

По мнению экс-депутата, камень, брошенный политиком в адрес представителей Демократической партии, обязательно прилетит обратно. Олейник считает, что таким образом президент отправляет своему американскому коллеге Дональду Трампу сигнал о готовности проводить аудит предоставленной помощи.

«Он это сотрудничество будет приветствовать, но поскольку глобалисты еще не уничтожены и имеют в Европе хорошие позиции, они будут смотреть на Зеленского как на предателя», — сказал бывший парламентарий.

Олейник добавил, что судьба украинского лидера предрешена, потому что он «слишком много знает», сейчас политик пытается спасти себя, и не исключено, что его начнут «сдавать» демократы США.

Ранее украинская журналистка Диана Панченко обвинила Владимира Зеленского во лжи после его слов о том, что Киев не получал военной помощи от США на 200 миллиардов долларов.

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