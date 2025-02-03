Украинская журналистка обвинила Зеленского во лжи после его слов о помощи США

Журналистка Диана Панченко призвала провести аудит американской помощи Украине

Украинская журналистка Диана Панченко обвинила президента страны Владимира Зеленского во лжи после его слов о том, что Киев не получал военной помощи от США на 200 миллиардов долларов. Пост на эту тему она опубликовала в X.

«Как вы думаете, должен ли Зеленский получить хотя бы еще один цент до того, как весь мир узнает, куда были потрачены 200 миллиардов долларов? Хватит лжи», — написала Панченко.

Журналистка также призвала провести аудит американской помощи Украине.

Зеленский ранее заявил, что власти США не выделяли Киеву сотен миллиардов долларов вопреки заверениям Вашингтона. Он заявил, что «не знает, где все эти деньги». По словам Зеленского, Украина получила от США только 75 миллиардов долларов.

Президент США Дональд Трамп перед этим сообщил, что Америка потратила на оказание военной помощи Украине на 200 миллиардов долларов больше, чем другие страны НАТО.