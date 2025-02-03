Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
11:06, 3 февраля 2025Интернет и СМИ

Украинская журналистка обвинила Зеленского во лжи после его слов о помощи США

Журналистка Диана Панченко призвала провести аудит американской помощи Украине
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Yves Herman / Reuters

Украинская журналистка Диана Панченко обвинила президента страны Владимира Зеленского во лжи после его слов о том, что Киев не получал военной помощи от США на 200 миллиардов долларов. Пост на эту тему она опубликовала в X.

«Как вы думаете, должен ли Зеленский получить хотя бы еще один цент до того, как весь мир узнает, куда были потрачены 200 миллиардов долларов? Хватит лжи», — написала Панченко.

Журналистка также призвала провести аудит американской помощи Украине.

Зеленский ранее заявил, что власти США не выделяли Киеву сотен миллиардов долларов вопреки заверениям Вашингтона. Он заявил, что «не знает, где все эти деньги». По словам Зеленского, Украина получила от США только 75 миллиардов долларов.

Президент США Дональд Трамп перед этим сообщил, что Америка потратила на оказание военной помощи Украине на 200 миллиардов долларов больше, чем другие страны НАТО.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      В элитном московском ЖК «Алые Паруса» прогремел взрыв. Что известно о сработавшей бомбе и пострадавших?

      Россиян предупредили об угрожающей Краснодарскому краю опасности

      В России рекордно выросло потребление «кошачьей» рыбы

      Маск пообещал выпустить десятки тысяч роботов

      Пенсионер обворовал 63 дома и на украденные деньги угостил десятки незнакомцев суши

      В российской квартире снегом выбило окна

      Взрывотехники проверят другие помещения и прилегающую территорию ЖК «Алые паруса»

      В российском регионе осудили бывшего регионального министра транспорта за взяточничество

      Дочь актера Уилла Смита пришла на «Грэмми» без штанов

      Пострадавших при взрыве в элитном ЖК в Москве начали транспортировать в больницы

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше