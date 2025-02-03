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05:01, 3 февраля 2025Забота о себе

Женщина пожаловалась на скуку в отношениях и получила неожиданный совет

Екатерина Улитина
Екатерина Улитина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Alexander Grey / Unsplash

Со скучным партнером нужно брать инициативу по созданию веселья в свои руки. Такой неожиданный совет дала коуч по отношениям Колин Нолан в ответ на жалобу читательницы Daily Mirror.

За советом к Нолан обратилась 30-летняя женщина, которая считает своего молодого человека слишком скучным и предсказуемым. «Он любит рутину, поэтому наша жизнь не меняется. Он ест одну и ту же еду, покупает одну и ту же одежду, хочет посещать одни и те же рестораны и ездить в отпуск в одни и те же места», — пожаловалась читательница. При этом она подчеркнула, что не хочет расставаться с возлюбленным, так как он привлекательный, забавный и определенно тот, от кого она хотела бы детей.

В ответ Нолан отметила, что предсказуемость — хорошее качество, которое говорит о надежности партнера. Вместе с этим коуч согласилась, что рутина и скука, особенно в семейной жизни, со временем могут стать невыносимыми. Чтобы этого не произошло, она посоветовала поговорить на эту тему с молодым человеком и желательно до свадьбы найти подходящие варианты совместного досуга.

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Коуч добавила, что читательнице не стоит ожидать, что после разговора ее партнер сразу начнет пробовать что-то новое и выдавать неожиданные идеи. «В делах, которые требуют спонтанности, возьмите инициативу в свои руки. Покажите ему, что вам нравится получать новый опыт, что это весело», — дала совет Нолан. Эксперт считает, что, скорее всего, мужчина не будет против и ему понравится проводить время вместе. Более того, со временем он сам начнет предлагать свои идеи.

Ранее психотерапевт Памела Стивенсон Коннолли раскрыла причины, по которым люди ведут себя холодно и отстраненно в постели. По ее словам, такое поведение может объясняться комплексами, типом личности, фобиями или отсутствием близости с партнером.

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