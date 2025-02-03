Живущий в ЖК «Алые Паруса» адвокат рассказал о возможном пропуске у заложившего бомбу

Адвокат Жорин: У заложившего бомбу в элитный ЖК «Алые Паруса» мог быть пропуск

В жилом комплекса (ЖК) «Алые Паруса» действует пропускной режим. Об этом рассказал изданию Life.ru адвокат Сергей Жорин, живущий там.

По его словам, консьержи в этом ЖК бдительны. Кроме того, в комплексе установлено много камер. «Кто-то должен пропуск заказать для того, чтобы внутрь проникнуть», — отмечает Жорин. Пропуск может быть оформлен в фитнес-клуб, ресторан или салон красоты.

В результате трагедии один человек получил летальные ранения, еще четверо пострадали, врачи оказывают им квалифицированную медицинскую помощь. Президента Федерации бокса Донецкой народной республики и основателя батальона «Арбат» Армена Саркисяна врачи не смогли спасти.

Взрыв в ЖК «Алые Паруса» прогремел утром в понедельник, 3 февраля. По предварительным данным, неизвестные заложили под потолком гранату или самодельное взрывное устройство. Мощность бомбы оценили в 300-400 граммов в тротиловом эквиваленте.